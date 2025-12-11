"Спочатку - припинення вогню, а після цього - розмови про вибори", - партія УДАР

Спочатку необхідно забезпечити припинення вогню та початок мирного процесу, і лише після цього розпочинати розмови про вибори.

Як пише РБК-Україна , про це йдеться в заяві партії "УДАР Віталія Кличка".

Рішення про проведення виборів має ґрунтуватися на реальній ситуації, а не ухвалюватися під зовнішнім тиском, наголошують у політсилі

"Ми маємо вистояти у цій війні, а не прагнути миру за будь-яку ціну. Бо цією ціною може стати втрата держави. Спочатку - припинення вогню та початок мирного процесу, а лише після цього - розмови про вибори", - заявили в УДАРі.

В партії Віталія Кличка впевнені, що проведення виборів під час активних бойових дій є неможливим, оскільки несе загрозу фундаментальним інтересам та принципам України:

1. Існує загроза збереженню цілісності держави. Проведення виборів відкриває додатковий політичний фронт, який роз’єднає суспільство і послабить оборону країни.

2. Буде порушено право голосу. Мінімально необхідні умови для виборів - стале припинення вогню і початок політичного врегулювання. Лише тоді держава може забезпечити безпеку виборців та організувати процес без ризику хаосу або зриву. Волевиявлення під ракетними обстрілами – це точно не про демократію.

3. Буде порушено право бути обраним. Військові, які сьогодні боронять Україну, повинні мати можливість не тільки проголосувати, а й балотуватися. Так само громадяни, які вимушено опинилися за кордоном. А у випадку виборів без припинення активних бойових дій право визначати майбутню долю країни буде відібрано у тих, хто зараз за цю країну на передовій віддає своє здоров’я та життя.

"Демократія та вибори - це основа, на якій стоїть Українська держава. Але зараз йдеться про країну, що живе під ракетними атаками та стримує просування ворога на фронті", - наголосили в партії "УДАР Віталія Кличка".