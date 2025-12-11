ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Сначала - прекращение огня, а после этого - разговоры о выборах", - партия УДАР

Четверг 11 декабря 2025 13:57
UA EN RU
"Сначала - прекращение огня, а после этого - разговоры о выборах", - партия УДАР Фото: в "УДАРе" высказались о возможности проведения выборов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Сначала необходимо обеспечить прекращение огня и начало мирного процесса и только после этого начинать разговоры о выборах.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в заявлении партии "УДАР Виталия Кличко".

Решение о проведении выборов должно основываться на реальной ситуации, а не приниматься под внешним давлением, подчеркивают в политсиле.

"Мы должны выстоять в этой войне, а не стремиться к миру любой ценой. Ведь этой ценой может стать потеря государства. Сначала - прекращение огня и начало мирного процесса, а только после этого - разговоры о выборах", - заявили в УДАРе.

В партии Виталия Кличко уверены, что проведение выборов во время активных боевых действий невозможно, поскольку несет угрозу фундаментальным интересам и принципам Украины:

1. Существует опасность сохранению целостности страны. Проведение выборов открывает дополнительный политический фронт, разъединяющий общество и ослабляющий оборону страны.

2. Будет нарушено право голоса. Минимально необходимые условия для выборов - устойчивое прекращение огня и начало политического урегулирования. Только тогда государство может обеспечить безопасность избирателей и организовать процесс без риска хаоса или срыва. Волеизъявление под ракетными обстрелами - это точно не о демократии.

3. Будет нарушено право быть избранным. Военные, защищающие сегодня Украину, должны иметь возможность не только проголосовать, но и баллотироваться. Так же граждане, вынужденно оказавшиеся за границей. А в случае выборов без прекращения активных боевых действий, право определять будущую судьбу страны будет отобрано у тех, кто сейчас за эту страну на передовой отдает свое здоровье и жизнь.

"Демократия и выборы - это основа, на которой стоит Украинское государство. Но сейчас речь идет о стране, живущей под ракетными атаками и сдерживающей продвижение врага на фронте", - подчеркнули в партии "УДАР Виталия Кличко".

Призывы Трампа провести выборы в Украине

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп дал большое в интервью изданию Politico, в котором заявил, что в Украине следует провести президентские выборы, которых "давно не было". По его словам, нынешняя власть "использует войну, чтобы избежать выборов".

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам, и призвал США помочь обеспечить безопасные условия для их проведения.

Также президент сообщил, что обсудил этот вопрос с представителями Верховной Рады и ожидает от них видение возможности организации выборов во время военного положения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко УДАР Война России против Украины Выборы в Украине Дональд Трамп
Новости
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений