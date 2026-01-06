ua en ru
Вт, 06 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Спочатку ми повинні навести лад": Трамп зробив заяву щодо виборів у Венесуелі

Вівторок 06 січня 2026 02:15
UA EN RU
"Спочатку ми повинні навести лад": Трамп зробив заяву щодо виборів у Венесуелі Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Виборів у Венесуелі в найближчі 30 днів не передбачається. Країна наразі потребує відновлення і США мають намір спочатку "навести лад", аніж перейти до виборчого процесу.

Про це заявив глава Білого дому Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

"Спочатку ми маємо навести лад у країні. Вибори неможливі. Люди навіть не зможуть проголосувати", - сказав Трамп на питання про можливість проведення виборів протягом найближчих 30 днів.

Американський лідер заявив, що "на це буде потрібен час", а наразі Вашингтон повинен допомогти Венесуелі відновитись.

Він також припустив, що конфлікт між Венесуелою та США триватиме довше місяця.

Крім того, Трамп сказав, що США можуть субсидувати зусилля нафтових компаній із відновлення енергетичної інфраструктури країни. Цей проект може тривати менше 18 місяців.

"Думаю, ми зможемо зробити це швидше, але це вимагатиме величезних витрат", - заявив Трамп.

Він підкреслив, що нафтові компанії теж витратять багато грошей на відновлення, однак США потім відшкодують їх.

Ситуація у Венесуелі

Днями армія США затримала венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро в Каракасі разом з його дружиною Сілією Флорес. Обох звинувачують у наркоторгівлі, зокрема, постачання до США кокаїну та фентанілу, який вбиває значну кількість американців.

Однак, попри всім відому боротьбу Трампа з наркотиками це не єдина причина чому Штати мають такі відносини з Венесуелою. Річ у тім, що попередник Мадуро Уго Чавес націоналізував родовища нафти у Венесуелі, які належали американським компаніям.

Тож Трамп, задовго до спецоперації у Каракасі, попереджав Мадуро та закликав повернути США "вкрадені активи, нафту та землю", а президенту пропонував притулок у Туреччині.

Однак венесуельський лідер не вважав за потрібне підкорятись главі Білого дому - більше того, влаштовував танці на публіці під час ескалації конфлікту, що і стало "останньою краплею" для Трампа щодо спецоперації.

Нині Мадуро чекає на вирок суду у США, а Трамп доручив керування Венесуелою держсекретарю Марко Рубіо. До речі, Глава Білого дому уже заявляв, що Вашингтон буде керувати Венесуелою, щоб отримати вигоду від економічних переваг.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАФТА Венесуела Дональд Трамп
Новини
Зеленський ввів Буданова до складу РНБО
Зеленський ввів Буданова до складу РНБО
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка