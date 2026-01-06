"Сначала мы должны навести порядок": Трамп сделал заявление по выборам в Венесуэле
Выборов в Венесуэле в ближайшие 30 дней не предвидится. Страна сейчас нуждается в восстановлении и США намерены сначала "навести порядок", чем перейти к избирательному процессу.
Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
"Сначала мы должны навести порядок в стране. Выборы невозможны. Люди даже не смогут проголосовать", - сказал Трамп на вопрос о возможности проведения выборов в течение ближайших 30 дней.
Американский лидер заявил, что "на это потребуется время", а пока Вашингтон должен помочь Венесуэле восстановиться.
Он также предположил, что конфликт между Венесуэлой и США продлится дольше месяца.
Кроме того, Трамп сказал, что США могут субсидировать усилия нефтяных компаний по восстановлению энергетической инфраструктуры страны. Этот проект может длиться менее 18 месяцев.
"Думаю, мы сможем сделать это быстрее, но это потребует огромных затрат", - заявил Трамп.
Он подчеркнул, что нефтяные компании тоже потратят много денег на восстановление, однако США потом возместят их.
Ситуация в Венесуэле
На днях армия США задержала венесуэльского диктатора Николаса Мадуро в Каракасе вместе с его женой Силией Флорес. Обоих обвиняют в наркоторговле, в частности, поставки в США кокаина и фентанила, который убивает значительное количество американцев.
Однако, несмотря на всем известную борьбу Трампа с наркотиками это не единственная причина почему Штаты имеют такие отношения с Венесуэлой. Дело в том, что предшественник Мадуро Уго Чавес национализировал месторождения нефти в Венесуэле, которые принадлежали американским компаниям.
Поэтому Трамп, задолго до спецоперации в Каракасе, предупреждал Мадуро и призвал вернуть США "украденные активы, нефть и землю", а президенту предлагал убежище в Турции.
Однако венесуэльский лидер не считал нужным подчиняться главе Белого дома - более того, устраивал танцы на публике во время эскалации конфликта, что и стало "последней каплей" для Трампа относительно спецоперации.
Сейчас Мадуро ждет приговора суда в США, а Трамп поручил управление Венесуэлой госсекретарю Марко Рубио. Кстати, Глава Белого дома уже заявлял, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой, чтобы получить выгоду от экономических преимуществ.