Спливти означає загинути: чому субмарини РФ раптово зникли з Чорного моря

Як розповів Плетенчук, упродовж останніх двох років Росія робила ставку саме на підводний флот. Ключовою перевагою субмарин була їхня прихованість - вони могли непомітно виходити в море та завдавати ракетних ударів.

Однак останнім часом активність російських човнів суттєво знизилася через складність їхньої експлуатації.

Речник ВМС пояснив, що підводні човни потребують регулярного технічного обслуговування у доках або біля причалів, що робить їх вразливими для ударів.

Саме під час стоянки Росія втратила у Криму підводний човен проєкту 636 "Варшав'янка" - "Ростов-на-Дону", який знищила українська авіація. Ще один аналогічний човен було втрачено в Новоросійську.

"Підводний човен - це складний механізм, який потребує дотримання умов експлуатації й обслуговування. А будь-яке обслуговування зараз - це ризик", - зазначив речник.

Наразі у складі Чорноморського флоту РФ залишилися лише два підводні човни - носії крилатих ракет. Третя субмарина - проєкту "Палтус" - не пристосована для використання "Калібрів".

"Відповідно, вони мають цей ресурс зберегти. Можливо, це є однією з причин, чому темп експлуатації цих носіїв знизився. Але це може бути лише однією з причин", - додав Плетенчук.

Водночас, за його словами, у строю перебувають п’ять надводних носіїв "Калібрів": три малі ракетні кораблі проєкту "Буян" із вісьмома пусковими установками кожен, а також фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров". Саме їх росіяни зараз частіше залучать до ракетних атак.