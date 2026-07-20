Співвласник Fire Point заінтригував відео з новою українською ракетою

Вранці 20 липня головний конструктор та співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман продемонстрував запуск неназваної української ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дениса Штілермана в Х.
"Краса", - саме так лаконічно прокоментував відео співвласник Fire Point.
Він не розкрив жодних подробиць та навіть назву ракети, політ якої зафіксовано на відео.
Примітно, що Денис Штілерман показав пуск на тлі повідомлень про масовану атаку України на Москву та область.
Так, вночі 20 липня стало відомо, що в Московській області оголошували ракетну небезпеку, однак згодом скасували.
За попередніми даними, під ударом цього разу опинилася нафтобаза в підмосковному Подільську.
Згодом стало відомо, що в місті не один, а два чи три вогнища займання. Одним із таких місць міг стати склад Wildberries. Там почали проводити евакуацію персоналу.
Вранці 20 липня мер Моски Сергій Собянін заявив, що вночі Московську область намагалися атакувати понад українських 400 дронів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна успішно випробувала власну балістику.
Також ми писали, як Володимир Зеленський оцінює успіхи в цьому напрямку. За словами президента, вже є "хороші результати", попри це, тести досі тривають.
Окрім того, глава держави розкрив можливості російської балістики.