Співвласник Fire Point заінтригував відео з новою українською ракетою

"Краса", - саме так лаконічно прокоментував відео співвласник Fire Point.

Він не розкрив жодних подробиць та навіть назву ракети, політ якої зафіксовано на відео.

Примітно, що Денис Штілерман показав пуск на тлі повідомлень про масовану атаку України на Москву та область.

Так, вночі 20 липня стало відомо, що в Московській області оголошували ракетну небезпеку, однак згодом скасували.

За попередніми даними, під ударом цього разу опинилася нафтобаза в підмосковному Подільську.

Згодом стало відомо, що в місті не один, а два чи три вогнища займання. Одним із таких місць міг стати склад Wildberries. Там почали проводити евакуацію персоналу.

Вранці 20 липня мер Моски Сергій Собянін заявив, що вночі Московську область намагалися атакувати понад українських 400 дронів.