Совладелец Fire Point заинтриговал видео с новой украинской ракетой

"Красота", - именно так лаконично прокомментировал видео совладелец Fire Point.

Он не раскрыл никаких подробностей и даже название ракеты, полет которой зафиксирован на видео.

Примечательно, что Денис Штиллерман показал пуск на фоне сообщений о массированной атаке Украины на Москву и область.

Ночью 20 июля стало известно, что в Московской области объявляли ракетную опасность, однако впоследствии отменили.

По предварительным данным, под ударом на этот раз оказалась нефтебаза в подмосковном Подольске.

Впоследствии стало известно, что в городе не один, а два или три очага возгорания. Одним из таких мест мог стать склад Wildberries. Там начали проводить эвакуацию персонала.

Утром 20 июля мэр Моски Сергей Собянин заявил, что ночью Московскую область пытались атаковать более 400 украинских дронов.