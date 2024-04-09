"Списував" ухилянтів з обліку. В Чернігові на хабарі спіймали голову ВЛК

В Чернігові на корупції викрили голову військово-лікарської комісії, який "списував" ухилянтів з обліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

Фігурант справи був часником схеми, яку організував колишній голова обласної військово-лікарської комісії Чернігівської області і якого СБУ задокументувала у лютому цього року. Зокрема було викрито й спільницю - посадовицю медкомісії Чернігівського військкомату.

Затримані організували видачу фіктивних медичних висновків, в яких прописували важкі "діагнози". Після цього документи направляли до військкомату з позначкою про непридатність до служби.

Фото: в Чернігові на хабарі спіймали голову ВЛК (t.me/SBUkr)

За "послуги" фігуранти отримували з кожного "клієнта" до 5 тисяч доларів.

Що загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 1 ст. 114-1 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;

ч 3 ст. 332 - незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Зокрема дії голови ВЛК також кваліфікували за ч. 3 ст. 368 - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

"Наразі він перебуває під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - додає СБУ.

Зокрема було арештовано майно затриманого ексочільника обласної ВЛК. Мова йде про: