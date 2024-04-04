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Вимагав хабар у військового: у Хмельницькому затримали заступника голови ВЛК

Хмельницький, Четвер 04 квітня 2024 17:23
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Вимагав хабар у військового: у Хмельницькому затримали заступника голови ВЛК Фото: Лікар ВЛК вимагав хабар у військового (facebook.com/DSI.police.ukraine)
Автор: РБК-Україна

У Хмельницькому заступник голови військово-лікарської комісії, вимагав хабар у військового. Підозрюваний обіцяв вплинути на рішення ВЛК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Фігурант вимагав від військовослужбовця 40 тисяч гривень за вплив на рішення ВЛК про визнання його (військового - ред.) обмежено придатним", - йдеться в повідомленні.

В поліції додали, що лікар є також головою благодійного фонду, його підозрюють в зловживання впливом.

Наразі його затримано та оголошено про підозру.

Корупція та перевірки в ВЛК

Нагадаємо, раніше затримали колишнього голову Чернігівської місцевої військово-лікарської комісії. За гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я. У нього вилучили майже 1 мільйон доларів.

Як писало РБК-Україна, нова хвиля первірок ВЛК розпочнеться вже в квітні. Зокрема планується суттєво покращити зручності проходження ВЛК.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, триває процес перевірок з подальшим реагуванням на дії комісій з боку профільного міністерства.

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