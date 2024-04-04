Вимагав хабар у військового: у Хмельницькому затримали заступника голови ВЛК

У Хмельницькому заступник голови військово-лікарської комісії, вимагав хабар у військового. Підозрюваний обіцяв вплинути на рішення ВЛК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Фігурант вимагав від військовослужбовця 40 тисяч гривень за вплив на рішення ВЛК про визнання його (військового - ред.) обмежено придатним", - йдеться в повідомленні.

В поліції додали, що лікар є також головою благодійного фонду, його підозрюють в зловживання впливом.

Наразі його затримано та оголошено про підозру.