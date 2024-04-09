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"Списывал" уклонистов с учета. В Чернигове на взятке поймали главу ВВК

Вторник 09 апреля 2024 12:35
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"Списывал" уклонистов с учета. В Чернигове на взятке поймали главу ВВК Фото: в Чернигове на взятке поймали главу ВВК (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Чернигове на коррупции разоблачили председателя военно-врачебной комиссии, который "списывал" уклонистов с учета.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Фигурант дела был участником схемы, которую организовал бывший глава областной военно-врачебной комиссии Черниговской области и которого СБУ задокументировала в феврале этого года. В частности, была разоблачена и сообщница - чиновница медкомиссии Черниговского военкомата.

Задержанные организовали выдачу фиктивных медицинских заключений, в которых прописывали тяжелые "диагнозы". После этого документы направляли в военкомат с пометкой о непригодности к службе.

&quot;Списывал&quot; уклонистов с учета. В Чернигове на взятке поймали главу ВВК

Фото: в Чернигове на взятке поймали главу ВВК (t.me/SBUkr)

За "услуги" фигуранты получали с каждого "клиента" до 5 тысяч долларов.

Что грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований;
  • ч 3 ст. 332 - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

В частности действия главы ВВК также квалифицировали по ч. 3 ст. 368 - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

"Сейчас он находится под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - добавляет СБУ.

В частности было арестовано имущество задержанного экс-главы областной ВВК. Речь идет о:

  • 1 млн долларов;
  • 4 квартиры в Киеве, Черновцах и Чернигове общей площадью более 400 квадратных метров;
  • земельные участки в Черниговской области общей площадью около 4 гектаров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Хмельницком задержали заместителя председателя ВВК, который требовал взятки.

Новая волна проверок ВВК начнется уже в апреле. В частности планируется существенно улучшить удобства прохождения ВВК.

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