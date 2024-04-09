"Списывал" уклонистов с учета. В Чернигове на взятке поймали главу ВВК

В Чернигове на коррупции разоблачили председателя военно-врачебной комиссии, который "списывал" уклонистов с учета.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Фигурант дела был участником схемы, которую организовал бывший глава областной военно-врачебной комиссии Черниговской области и которого СБУ задокументировала в феврале этого года. В частности, была разоблачена и сообщница - чиновница медкомиссии Черниговского военкомата.

Задержанные организовали выдачу фиктивных медицинских заключений, в которых прописывали тяжелые "диагнозы". После этого документы направляли в военкомат с пометкой о непригодности к службе.

Фото: в Чернигове на взятке поймали главу ВВК (t.me/SBUkr)

За "услуги" фигуранты получали с каждого "клиента" до 5 тысяч долларов.

Что грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований;

ч 3 ст. 332 - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

В частности действия главы ВВК также квалифицировали по ч. 3 ст. 368 - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

"Сейчас он находится под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - добавляет СБУ.

В частности было арестовано имущество задержанного экс-главы областной ВВК. Речь идет о: