Список Гераскевича: Зеленський підписав санкції щодо спортсменів РФ
Сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти десяти спортсменів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України та сайт Кабінету міністрів.
Читайте також: Гераскевич не відступає: історія з "шоломом пам'яті" отримала продовження, попри рішення МОК
"Цей санкційний пакет був сформований на основі петиції, яку підготував український скелетоніст, член національної олімпійської збірної команди України Владислав Гераскевич", - сказано у дописі.
У санкційному списку російські спортсмени, які відвідували тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і тимчасово окупований півострів Крим.
Крім того, вони публічно виправдовують російську агресію проти України та окупацію українських територій, збирають кошти для окупантів та проводить заходи для викрадених Росією українських дітей.
"Цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі - сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість", - заявив Зеленський.
Петиція Гераскевича
Нагадаємо, на початку лютого Гераскевич зареєстрував петицію щодо запровадження санкцій проти спортсменів країни-агресорки, які підтримують війну проти України.
"Запровадження Україною санкцій проти російських спортсменів стане першим кроком до запровадження проти них санкцій країнами-партнерами України. Це унеможливить їхні виступи на міжнародній арені, які вони використовують для підтримки війни проти України", - йдеться у заяві українського спортсмена.
У списку Гераскевича фігурують:
- Ангеліна Мельникова (підтримувала у соцмережах російську агресію проти України);
- Світлана Гомбоєва (неодноразово відвідувала анексований Крим);
- Яна Єгорян (амбасадарка підсанкційної організації "Здоровоє отєчество", причетної до викрадення українських дітей);
- Євген Байдусов (відвідував анексований Крим);
- Імам Ганішов (відвідував тимчасово окуповану Запорізьку область та тимчасово окупований Севастополь. Також поширював у соцмережах матеріали на підтримку агресії РФ);
- Мадіна Таймазова (брала участь у пропагандистському заході, спрямованому на легітимізацію депортації українських дітей з ТОТ України);
- Владислав Ларін (закликав росіян до підтримки та фінансування окупантів, які беруть участь у збройній агресії проти України);
- Максим Храмцов (брав участь у пропагандистському заході та провів спортивний майстер-клас для дітей в тимчасово окупованому Донецьку);
- Федір Чудінов (відвідав тимчасово окуповану Луганську область, де провів пропагандистські спортивні заходи з українськими дітьми).
Дискваліфікація Гераскевича
Нагадаємо, Гераскевича відсторонили від змагань за 45 хвилин до старту через шолом, на якому були зображені загиблі українські спортсмени.
У Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що екіпірування нібито не відповідає принципам Олімпійської хартії щодо нейтральності спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань.
МОК запропонував альтернативу - використання чорної стрічки під час старту, а "шолом пам'яті" дозволити демонструвати до і після заїзду та у мікст-зоні. Гераскевич відмовився від такого компромісу.
Спортсмен звернувся до Спортивний арбітражний суд (CAS). Слухання відбулося 13 лютого, однак суд відхилив позов українця, погодившись із рішенням МОК. Таким чином, Гераскевич остаточно втратив можливість виступити на Іграх-2026.