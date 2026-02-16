Список Гераскевича: Зеленський підписав санкції щодо спортсменів РФ

Сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти десяти спортсменів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України та сайт Кабінету міністрів.

"Цей санкційний пакет був сформований на основі петиції, яку підготував український скелетоніст, член національної олімпійської збірної команди України Владислав Гераскевич", - сказано у дописі.

У санкційному списку російські спортсмени, які відвідували тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і тимчасово окупований півострів Крим.

Крім того, вони публічно виправдовують російську агресію проти України та окупацію українських територій, збирають кошти для окупантів та проводить заходи для викрадених Росією українських дітей.

"Цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі - сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість", - заявив Зеленський.

Петиція Гераскевича

Нагадаємо, на початку лютого Гераскевич зареєстрував петицію щодо запровадження санкцій проти спортсменів країни-агресорки, які підтримують війну проти України.

"Запровадження Україною санкцій проти російських спортсменів стане першим кроком до запровадження проти них санкцій країнами-партнерами України. Це унеможливить їхні виступи на міжнародній арені, які вони використовують для підтримки війни проти України", - йдеться у заяві українського спортсмена.

У списку Гераскевича фігурують: