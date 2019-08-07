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Опубликован официальный список новоизбранных нардепов

Новости » Выборы 2019    07.08.2019 - 10:39
Опубликован официальный список новоизбранных нардепов
Иллюстративное фото (Униан)

В газете "Голос Украины" опубликован список

В газете "Голос Украины" опубликован список новоизбранных нардепов после выборов в Верховную раду. Об этом говорится на сайте газеты.

Как сообщается, это список избранных на внеочередных выборах в Раду нардепов.

Напомним, в Украине 21 июля проходили выборы в Раду. Вчера Центральная избирательная комиссия получила протоколы из всех округов.

Ранее сообщалось, что ЦИК объявил результаты выборов по партийным спискам. "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата; "Оппозиционная платформа - За життя" - 37; "Батькивщина" - 24; "Европейская солидарность" - 23; "Голос" - 17 мандатов.

По действующему закону, по партийным спискам избирают половину состава Верховной рады - 225 депутатов. Еще 199 депутатов получат мандаты мажоритарных округах. Такое количество обусловлено тем, что выборы в 26 округах, которые расположены на оккупированных Россией территориях, сейчас невозможны.

РБК-Украина ранее писало, что партия "Слуга народа" сохраняет шансы получить монобольшинство в парламенте нового созыва. Партия, по предварительным оценкам, может претендовать на 124 мандата. Кроме того, кандидаты от "Слуги народа" одержали победу в большинстве мажоритарных округов.

Напомним, что до выборов в Раду прошли президентские выборы, на которых победу одержал Владимир Зеленский. Во время инаугурации он заявил, что распускает Верховную раду 8 созыва.

Выборы в Раду: ЦИК принял протокол с последнего округа ЦИК объявил результаты выборов в 198 одномандатных округах
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