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Список депутатів нової Ради опублікували без одного прізвища, - ЦВК

Новини » Вибори 2019    07.08.2019 - 19:01
Список депутатів нової Ради опублікували без одного прізвища, - ЦВК
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ще не встановлені результати виборів в окрузі №210

Список депутатів Верховної ради України дев'ятого скликання у виданнях "Голос України" та "Урядовий кур'єр" опублікований без одного прізвища. Про це повідомляє Центральна виборча комісія у своєму Facebook.

Зокрема, ще не встановлені результати виборів в окрузі №210.

"Оприлюднення результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО № 210 відбудеться після встановлення ЦВК результатів виборів у даному окрузі", - пояснили у комісії.

У зв'язку з цим в опублікованому списку нардепів, обраних на позачергових виборах до ВР, відсутня інформація про обраного депутата Ради в одномандатному виборчому окрузі №210.

"Офіційне оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної народним депутатом України (частина друга статті 100 закону)", - додали у Центрвиборчкомі.

Нагадаємо, у газеті "Голос України" було опубліковано список новообраних нардепів після виборів до Верховної Ради. Так, у вівторок, 6 серпня, Центральна виборча комісія отримала протоколи з усіх округів.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК оголосила результати виборів за партійними списками. "Слуга народу" за партійними списками отримує 124 мандата; "Опозиційна платформа - За життя" - 37; "Батьківщина" - 24; "Європейська солідарність" - 23; "Голос" - 17 мандатів.

Відповідно до діючого закону, за партійними списками обирають половину складу Верховної Ради - 225 депутатів. Ще 199 депутатів отримають мандати по мажоритарних округах. Така кількість обумовлена ​​тим, що вибори в 26 округах, які розташовані на окупованих Росією територіях, зараз неможливі.

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