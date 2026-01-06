Спільну позицію США та Європи щодо України можуть затвердити у Вашингтоні, - Туск

За словами глави польського уряду, дипломатичні зусилля Європи, США та України дають "трохи більше, ніж тінь шансу" на досягнення миру, однак ключові рішення ще попереду.

Зокрема, у Парижі сторони обговорюватимуть проєкт декларації, яка має підтвердити політичну волю до спільних дій, але не передбачатиме негайних фінансових чи логістичних зобов’язань.

Туск зазначив, що учасники зустрічі також розглянуть 20-пунктний план миру, який до цього часу залишався непублічним. Крім того, обговорюватимуться документи щодо співпраці Європи та США у відновленні України після війни.

Водночас польський прем’єр наголосив, що остаточних рішень у Парижі очікувати не варто. За його словами, фінальне погодження і підписання ключових документів може відбутися вже найближчими днями на іншому майданчику.

"Не виключено, що підписання документів, які остаточно затвердять спільну американо-європейську позицію, відбудеться найближчими днями, можливо, у Вашингтоні. Це питання ще залишається відкритим", - підкреслив Туск.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше заявив про готовність до проведення багатосторонніх переговорів у січні за участі України, США та європейських країн. За його словами, вже підготовлено пакет документів, які можуть бути готові до підписання в січні, за умови політичної волі сторін.