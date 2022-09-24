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Спільних точок немає, але не відмовляємось. Лавров висловився про переговори з Україною

Фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія не відмовляється від переговорів з Україною, але в черговий раз погрожує, що чим довше Київ відмовляється, тим важче буде домовлятися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН.

"Ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляються, повинні розуміти, що чим довше вони відмовляються, тим важче, зрештою, буде домовлятися", - сказав він.

При цьому Лавров зазначив, що не бачить спільних точок позиції з Україною у можливих переговорах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що псевдореферендуми на окупованих територіях України закриють Росії можливість переговорів з Україною та цивілізованим світом.

У Росії також заявили, що після проведення "референдумів" мирних переговорів із Україною може не бути.

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ЛавровРосійська Федерація