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У Росії виключили переговори з Україною після "референдуму" на Донбасі

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Москва, Середа 21 вересня 2022 12:39
У Росії виключили переговори з Україною після "референдуму" на Донбасі Фото: голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

Після можливого псевдореферендуму щодо "приєднання" Донбасу до Росії мови про мирні переговори з Україною не може бути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головикомітету Держдуми з міжнародних справ та лідера ЛДПР Леоніда Слуцького, якого цитує ТАСС.

"Мова про переговори, на жаль, не може бути вже давно. Захід і "рухома хунта в Києві" заявили про те, що вони не готові до переговорів", - каже Слуцький.

Варто зазначити, що ці заяву з боку російських чиновників звучать, м'яко кажучи, смішно. Бо ще раніше на Банковій попереджали, після "референдумів" РФ зведе нанівець можливість мирних переговорів з Україною.

При цьому й президент Володимир Зеленський заявляв, "референдуми" на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.

Нагадаємо, що 24-27 вересня в самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей плануються "референдуми" про так званого "приєднання до Росії".

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