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Общих точек нет, но не отказываемся. Лавров высказался о переговорах с Украиной

Фото: глава МИД России Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но в очередной раз грозится, что чем дольше Киев буде отказывается, тем труднее будет договариваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД России Сергея Лаврова в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН.

"Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что, чем дольше они отказываются, тем труднее, в конечном итоге, будет договариваться", - сказал он.

При этом Лавров отметил, что не видит общих точек позиции с Украиной в возможных переговорах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины закроют России возможность переговоров с Украиной и цивилизованным миром.

В России также заявили, что после проведения "референдумов" мирных переговоров с Украиной может не быть.

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ЛавровРоссийская Федерация