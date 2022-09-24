Общих точек нет, но не отказываемся. Лавров высказался о переговорах с Украиной

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но в очередной раз грозится, что чем дольше Киев буде отказывается, тем труднее будет договариваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД России Сергея Лаврова в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН.
"Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что, чем дольше они отказываются, тем труднее, в конечном итоге, будет договариваться", - сказал он.
При этом Лавров отметил, что не видит общих точек позиции с Украиной в возможных переговорах.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины закроют России возможность переговоров с Украиной и цивилизованным миром.
В России также заявили, что после проведения "референдумов" мирных переговоров с Украиной может не быть.
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