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Спільні військові навчання РФ та Білорусі продовжили до 28 травня, - "Гаюн"

Фото: військові навчання Білорусі та Росії продовжили ще на тиждень (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Спільні військові навчання збройних сил Білорусі та Росії знову продовжили. Тренування триватимуть щонайменше до 28 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Тренувальний збір військових РФ та РБ розпочався ще 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень складає 56 тижнів. Як зазначає моніторингова група, термін навчань на наступних стрільбищах республіки складає:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 27.05;
  • Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 27.05;
  • Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 27.05;
  • Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 26.05;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 26.05;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 28.05;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 28.05;
  • Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 28.05;

Останніми днями було зафіксовано перекидання до Білорусі двох ешелонів збройних сил Російської Федерації. Зазначається, що вони прямували із зони ведення бойових дій на території України.

Також, Росія перекинула до авіаційної бази під Мінськом 10 винищувачів Су-34 та Су-30СМ.

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