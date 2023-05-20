Спільні військові навчання РФ та Білорусі продовжили до 28 травня, - "Гаюн"

Спільні військові навчання збройних сил Білорусі та Росії знову продовжили. Тренування триватимуть щонайменше до 28 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Тренувальний збір військових РФ та РБ розпочався ще 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень складає 56 тижнів. Як зазначає моніторингова група, термін навчань на наступних стрільбищах республіки складає:

Останніми днями було зафіксовано перекидання до Білорусі двох ешелонів збройних сил Російської Федерації. Зазначається, що вони прямували із зони ведення бойових дій на території України.

Також, Росія перекинула до авіаційної бази під Мінськом 10 винищувачів Су-34 та Су-30СМ.

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