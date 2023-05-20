Совместные военные учения РФ и Беларуси продлили до 28 мая, - "Гаюн"

Совместные военные учения вооруженных сил Беларуси и России снова продолжили. Тренировки продлятся, по меньшей мере, до 28 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Тренировочный сбор военных РФ и РБ начался еще 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составляет 56 недель. Как отмечает мониторинговая группа, срок учений на следующих стрельбищах республики составляет:

В последние дни была зафиксирована переброска в Беларусь двух эшелонов вооруженных сил Российской Федерации. Отмечается, что они направлялись из зоны ведения боевых действий на территории Украины.

Также Россия перебросила в авиационную базу под Минском 10 истребителей Су-34 и Су-30СМ.

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