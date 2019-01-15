Спикера Рады и комитет по вопросам евроинтеграции пригласили в парламент Австрии

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Украинских нардепов пригласили для улучшения межпарламентских связей между государствами

Председателя Верховной рады Андрея Парубия и делегацию народных депутатов комитета по вопросам европейской интеграции пригласили с визитом в австрийский парламент. Об этом заявил глава Национального совета Австрии Вольфганг Соботка во время встречи со спикером украинского парламента Андреем Парубием, передает корреспондент РБК-Украина.

Соботка отметил, что украинских нардепов пригласили, чтобы улучшать межпарламентские связи между государствами.

"Мы пригласили представителей комитета Верховной рады по европейской интеграции, а также выразили приглашение главе Верховной рады посетить Австрию с визитом для того, чтобы усиливать и улучшать наши межпарламентские связи", - сказал глава австрийского парламента.

Он также отметил, что политические связи между Украиной и Австрией являются очень интенсивными.

"В прошлом году Украину посетили федеральный президент Австрии и федеральный канцлер. Также состоялся визит представителя парламентской группы дружбы австрийского парламента по Украине. Это еще раз свидетельствует о том, насколько важны наши отношения", - добавил Соботка.

Глава Национального совета Австрии также добавил, что в 2019 году его страна планирует сделать свой вклад в развитие культурных отношений с Украиной.

"Австрийский парламент также хочет внести свой вклад в это дело и пригласить украинских художников, писателей и ученых для того, чтобы они представили Украину в Австрии", - добавил он.

Напомним, Соботка заявил, что Австрия является девятым по величине инвестором в экономику Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, Парубий заявил, что в Австрии объявили 2019-й годом Украины. Спикер Рады подчеркнул, что Австрия поддерживает нашу страну в течение последних пяти лет.

Добавим, в конце ноября прошлого года глава Министерства иностранных дел Павел Климкин провел встречу с канцлером Австрии Себастианом Курцом, в ходе которой стороны обсудили украино-австрийские двусторонние отношения и помощь Австрии Украине.