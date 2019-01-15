Спікера Ради та комітет з питань євроінтеграції запросили до парламенту Австрії

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Українських нардепів запросили для покращення міжпарламентських зв'язків між державами

Голову Верховної ради Андрія Парубія та делегацію народних депутатів комітету з питань європейської інтеграції запросили з візитом до австрійського парламенту. Про це заявив голова Національної ради Австрії Вольфганг Соботка під час зустрічі зі спікером українського парламенту Андрієм Парубієм, передає кореспондент РБК-Україна.

Соботка зазначив, що українських нардепів запросили, щоб покращувати міжпарламентські зв'язки між державами.

"Ми запросили представників комітету Верховної ради з європейської інтеграції, а також висловили запрошення голові Верховної ради відвідати Австрію з візитом для того, щоб посилювати і покращувати наші міжпарламентські зв’язки", - сказав глава австрійського парламенту.

Він також наголосив, що політичні зв’язки між Україною та Австрією є дуже інтенсивними.

"У минулому році Україну відвідали федеральний президент Австрії і федеральний канцлер. Також відбувся візит представника парламентської групи дружби австрійського парламенту з Україною. Це ще раз є свідченням того, наскільки важливими є наші стосунки", - додав Соботка.

Глава Національної ради Австрії також додав, що у 2019 році його країна планує зробити свій внесок у розбудову культурних відносин з Україною.

"Австрійський парламент також хоче зробити свій внесок у цю справу і запросити українських митців, письменників та науковців для того, щоб вони представили Україну в Австрії", - додав він.

Нагадаємо, Соботка заявив, що Австрія є дев'ятим за величиною інвестором в економіку України.

Як писало РБК-Україна раніше, Парубій заявив, що в Австрії оголосили 2019 й роком України. Спікер Ради підкреслив, що Австрія підтримує нашу країну протягом останніх п'яти років.

Додамо, наприкінці листопада минулого року глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін провів зустріч з канцлером Австрії Себастіаном Курц, в ході якої сторони обговорили україно-австрійські двосторонні відносини і допомогу Австрії Україні.