Климкин обсудил с Курцом помощь Австрии Украине

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин встретился с Курцом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с канцлером Австрии Себастианом Курцом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Павла Климкина.

"Нам с Себастианом Курцом всегда есть что обсудить: от украино-австрийских двусторонних отношений до австрийской помощи Украине. Ну и, конечно, все другие темы на повестке дня :)", - написал он.

Нам з Себастьяном Курцом @sebastiankurz завжди є що обговорити: від двосторонніх відносин до австрійської допомоги Україні. Ну і, звичайно, всі інші теми на порядку денному:) pic.twitter.com/JORdwljp2M — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 20, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Павел Климкин 20 и 21 ноября будет находиться с рабочим визитом в Австрии.

Так, в Вене состоится международная конференция высокого уровня по вопросам противодействия антисемитизму и антисионизму. Климкин примет участие в конференции, в частности, выступит во время панельной дискуссии.

Как писало РБК-Украина, канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал строительство газопровода "Северный поток-2". В частности, он назвал "Северный поток-2" возможностью обеспечить энергетическую безопасность Европы через различные источники и маршруты.