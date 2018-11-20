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Климкин обсудил с Курцом помощь Австрии Украине

Новости » Политика    20.11.2018 - 23:00
Климкин обсудил с Курцом помощь Австрии Украине
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин встретился с Курцом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с канцлером Австрии Себастианом Курцом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Павла Климкина.

"Нам с Себастианом Курцом всегда есть что обсудить: от украино-австрийских двусторонних отношений до австрийской помощи Украине. Ну и, конечно, все другие темы на повестке дня :)", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Павел Климкин 20 и 21 ноября будет находиться с рабочим визитом в Австрии.

Так, в Вене состоится международная конференция высокого уровня по вопросам противодействия антисемитизму и антисионизму. Климкин примет участие в конференции, в частности, выступит во время панельной дискуссии.

Как писало РБК-Украина, канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал строительство газопровода "Северный поток-2". В частности, он назвал "Северный поток-2" возможностью обеспечить энергетическую безопасность Европы через различные источники и маршруты.

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