Климкин обсудил с Курцом помощь Австрии Украине

Климкин встретился с Курцом
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с канцлером Австрии Себастианом Курцом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Павла Климкина.
"Нам с Себастианом Курцом всегда есть что обсудить: от украино-австрийских двусторонних отношений до австрийской помощи Украине. Ну и, конечно, все другие темы на повестке дня :)", - написал он.
Нам з Себастьяном Курцом @sebastiankurz завжди є що обговорити: від двосторонніх відносин до австрійської допомоги Україні. Ну і, звичайно, всі інші теми на порядку денному:) pic.twitter.com/JORdwljp2M— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 20, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что Павел Климкин 20 и 21 ноября будет находиться с рабочим визитом в Австрии.
Так, в Вене состоится международная конференция высокого уровня по вопросам противодействия антисемитизму и антисионизму. Климкин примет участие в конференции, в частности, выступит во время панельной дискуссии.
Как писало РБК-Украина, канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал строительство газопровода "Северный поток-2". В частности, он назвал "Северный поток-2" возможностью обеспечить энергетическую безопасность Европы через различные источники и маршруты.