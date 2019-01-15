Австрия вошла в десятку крупнейших инвесторов в экономику Украины

Фото: Вольфганг Соботка (flickr.com wsobotka)

Соботка заявил, что Австрия заинтересована в стабильном развитии Украины

Австрия является девятым по величине инвестором в экономику Украины. Об этом заявил председатель Национального совета республики Австрия Вольфганг Соботка во время встречи со спикером Верховной рады Андреем Парубием, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Австрия заинтересована в стабильном и последовательном развитии Украины.

"Австрия также активно поддерживает экономическое развитие в Украине. Она заинтересована в том, чтобы страна стабильно и последовательно развивалась. Австрия является девятым по величине иностранным инвестором в экономику Украины. Все это должно служить улучшению уровня и уверенности людей в будущей жизни", - сообщил Соботка.

Напомним, председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что в Австрии объявили 2019-й годом Украины. Спикер Рады подчеркнул, что Австрия поддерживает Украину в течение последних пяти лет.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце ноября 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с канцлером Австрии Себастианом Курцом, в ходе которой обсуждались украино-австрийские двусторонние отношения и помощь Австрии Украине.

Кроме того, Курц также заявлял в конце ноября прошлого года, что Австрия будет поддерживать санкции Европейского союза против России.