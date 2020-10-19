ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Спикер парламента Молдовы заразилась коронавирусом

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 19 октября, у спикера парламента Молдовы Зинаиды Гречаной подтвердили коронавирус. Сейчас ее состояние здоровья удовлетворительное и она не нуждается в госпитализации.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Newsmaker.

Как сообщается, 64-летняя Гречаная будет проходить лечение у себя дома. За ее состоянием здоровья будет наблюдать семейный врач. Отмечается, что на прошлой неделе подтвердили коронавирус у ее коллеги, вице-спикера Влада Батрынчи. Он лечится в больнице.

Кроме того, около месяца назад молдавские депутаты ушли на карантин из-за частых случаев заражения коронавирусной инфекцией в парламенте.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что вице-премьер-министр Молдавии по реинтеграции Кристина Лесник заразилась коронавирусом.

Также у министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга подтвердили коронавирус.

Вместе с тем, стало известно о подтверждении коронавируса у главы бельгийского МИД Софи Вилмс. Считают, что она заразилась коронавирусом от одного из членов семьи.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Молдова