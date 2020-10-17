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Глава МИД Бельгии заразилась коронавирусом

Бельгия, Суббота 17 октября 2020 17:57
Глава МИД Бельгии заразилась коронавирусом
Фото: Софи Вильмес (Photonews)
Автор: Роман Тверденко

Глава министерства иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заразилась коронавирусом. ПЦР-тест показал положительный результат.

Об этом министр сообщила в Twitter.

Она отметила, что вероятнее всего заразилась от кого-то из членов семьи, учитывая все меры, которых она придерживалась вне дома.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня ушел на самоизоляцию. На карантин пришлось пойти после подтверждения коронавируса у охранника немецкого президента.

Также РБК-Украина писало, что в конце сентября на самоизоляцию ушел министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Коронавирус подтвердили у одного из его телохранителей.

Ранее сообщалось, что Бельгия решила ужесточить карантин, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом. С 19 октября гражданам страны будет разрешено иметь только один контакт за пределами собственного жилья. Правительство рекомендовало работать удаленно, если есть возможность.

За прошлые сутки в Бельгии зафиксировано более 10 тысяч новых случаев заражения. В целом в стране за период пандемии заболело более 202 тысячи человек.

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