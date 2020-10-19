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Спікер парламенту Молдови заразилась коронавірусом

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 19 жовтня, у спікера парламенту Молдови Зінаїди Гречаної підтвердили коронавірус. Наразі її стан здоров'я задовільний і вона не потребує госпіталізації.

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Про це повідомляє Newsmaker.

Як повідомляється, 64-річна Гречана проходитиме лікування у себе вдома. За її станом здоров'я буде спостерігати сімейний лікар. Зазначається, що минулого тижня коронавірус підтвердили у її колеги, віцеспікера Влада Батринчі. Він лікується у лікарні.

Крім того, близько місяця тому молдовські депутати пішли на карантин через часті випадки зараження коронавірусною інфекцією у парламенті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що віцепрем'єр-міністр Молдови з реінтеграції Крістіна Лесник заразилася коронавірусом.

Також у міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга підтвердили коронавірус.

Разом з тим, стало відомо про підтвердження коронавірусу у глави бельгійського МЗС Софі Вілмс. Вважають, що вона заразилася коронавірусом від одного з членів родини.

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