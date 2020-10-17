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У главы МИД Австрии подтвердили COVID-19

Вена, Суббота 17 октября 2020 20:54
У главы МИД Австрии подтвердили COVID-19
Фото: Александр Шалленберг (flickr.com/iaea_imagebank)
Автор: Дмитрий Левицкий

У министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга подтвердили коронавирус. На этой неделе он контактировал с главой бельгийского МИД, у которой сегодня также подтвердили COVID-19.

Об этом сообщила пресс-секретарь австрийского МИД, передает агентство Reuters.

В ведомстве подозревают, что Шалленберг мог заразиться на заседании Совета иностранных дел Европейского союза в Люксембурге, которое состоялось в понедельник.

Симптомов коронавирусной болезни у австрийского министра нет. Коронавирус обнаружили во время плановой проверки.

Напомним, накануне стало известно о подтверждении коронавируса у главы бельгийского МИД Софи Вилмс. Считают, что она заразилась коронавирусом от одного из членов семьи.

Также РБК-Украина писало, что на карантин ушел президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. У его охранника сегодня подтвердили коронавирус.

Кроме того, больного коронавирусом обнаружили в резиденции Папы Римского.

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