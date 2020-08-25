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У вице-премьера Молдовы подтвердили COVID-19

Молдова, Вторник 25 августа 2020 06:30
У вице-премьера Молдовы подтвердили COVID-19
Автор: РБК-Украина

Кроме того, на COVID-19 заболел советник премьер-министра Молдовы Николай Радица

Вице-премьер-министр Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник заразилась коронавирусом. Кроме того, COVID-19 заболел советник премьер-министра Молдовы, гендиректор агентства межэтнических отношений Николай Радица.

Об этом сообщает NewsMaker.

Радица в соцсети написал, что коронавирус у него обнаружили еще 25 дней назад. И он до сих пор находится в реанимации.

"К сожалению, заболела вся моя семья. С тех пор я вышел из комы, я не знаю о них ничего, поскольку мы лежим в разных больницах", - отметил советник премьера Молдовы.

Чуть ранее в Бюро реинтеграции Молдовы сообщили, что коронавирус обнаружили в вицепремьер-министра Кристины Лесник. Сейчас она проходит лечение дома.

Вместе с тем советник премьер-министра по связям с общественностью Борис Харя заверил, что вспышки COVID-19 в правительстве нет, и кабинет не собирается на карантин.

По последним данным портала Worldometer, в мире зафиксировано 23800736 случаев коронавируса, в том числе 816 534 летальных, выздоровели 16347684 лица.

Напомним, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ее семья заболели коронавирусом.

Кроме того COVID-19 заразился глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш.

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