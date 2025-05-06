Спецтрибунал для Росії: Сибіга обіцяє конкретні рішення "найближчим часом"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом очікуються конкретні рішення, які прискорять процес створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я вам підтверджую, що найближчим часом слід очікувати конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії", - сказав Сибіга на відкритті виставки новітніх зразків озброєння і військової техніки українського виробництва.
Міністр нагадав про створення Core Group, до якої входять представники 40 країн, що працюють над створенням спецтрибуналу. Лідером цього процесу є Рада Європи та її генеральний секретар.
"Ми йому дуже вдячні за прискорення цих процесів", - наголосив Сибіга.
Core Group була організована у 2023 році для створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України. Це група старших юридичних експертів із близько 40 держав, які співпрацюють з українською владою, Європейською Комісією, Європейською службою зовнішніх справ і Радою Європи, щоб добитися справедливості для України перед обличчям агресії Росії.
Група завершила технічну роботу над трьома проєктами документів, необхідних для створення Спеціального трибуналу:
Тепер ці три документи будуть передані на політичний розгляд.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецтрибунал для російського диктатора Володимира Путіна та його соратників з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року. Однак цього не сталося.
Посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич назвав найперспективніший формат створення трибуналу.
Водночас генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив про значний прогрес у питанні створення спецтрибуналу для Росії.
А сьогодні стало відомо, що 9 травня у Львові міністри закордонних справ десятків країн, а також лідери України та Ради Європи підпишуть документи у створенні спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.