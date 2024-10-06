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Трибунал для Путіна і його соратників: посол назвав найперспективніший формат створення

Україна, Неділя 06 жовтня 2024 09:02
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Трибунал для Путіна і його соратників: посол назвав найперспективніший формат створення Фото: глава Кремля Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Формат створення спецтрибуналу на основі двосторонньої угоди між Україною і Радою Європи є найбільш перспективним. Його планують розробляти і надалі.

Про це розповів посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, пише РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Дійсно, ми дійшли висновку, що формат створення трибуналу на основі двосторонньої угоди між Україною і Радою Європи є найбільш перспективним і таким, якому треба слідувати, і власне який треба розробляти надалі", - сказав він.

Тому, за словами посла, зустріч Core Group продовжує працювати.

"Й у нас ще будуть обов'язково зустрічі цього року і до кінця року. І потім, звичайно, ми будемо працювати далі над проектами установчих документів, зокрема, для трибуналу. Тож робота ведеться”, - зазначив Кориневич.

За його словами, зустріч Core Group зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, яка пройшла у вересні у Відні "була позитивною, і це є в цілому загальна оцінка всіх, хто брав участь у зустрічі".

Водночас, за його даними, питання того, яким чином мають обиратися судді, як буде формуватися суддівський корпус наразі обговорюються.

"Ці питання будуть закладені в установчі документи, зокрема в статут трибуналу. І якраз над розробкою відповідних документів зараз, зокрема, ми теж працюємо", - резюмував посол.

Трибунал для Путіна та його соратників

Для створення трибуналу для Путіна та його соратників було створено спецгрупу. Зокрема, у вересні відбулась 11-та зустріч Core Group зі створення спеціального трибуналу.

На даний момент її участники вже обговорили загальні питання формату спецтрибуналу і перейшли до обговорення проекту Статуту.

Як повідомлялось, спецтрибунал для Путіна та його соратників з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року.

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