Спецтрибунал для России: Сибига обещает конкретные решения "в ближайшее время"

"Я вам подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать конкретных решений по ускорению процесса финализации создания специального трибунала по российскому преступлению агрессии", - сказал Сибига на открытии выставки новейших образцов вооружения и военной техники украинского производства.

Министр напомнил о создании Core Group, в которую входят представители 40 стран, работающих над созданием спецтрибунала. Лидером этого процесса является Совет Европы и его генеральный секретарь.

"Мы ему очень благодарны за ускорение этих процессов", - подчеркнул Сибига.

Группа Core Group

Core Group была организована в 2023 году для создания специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины. Это группа старших юридических экспертов из около 40 государств, которые сотрудничают с украинскими властями, Европейской Комиссией, Европейской службой внешних дел и Советом Европы, чтобы добиться справедливости для Украины перед лицом агрессии России.

Группа завершила техническую работу над тремя проектами документов, необходимых для создания Специального трибунала:

проектом двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала;

проектом устава Специального трибунала;

проектом Расширенного частичного соглашения об управлении Специальным трибуналом.

Теперь эти три документа будут переданы на политическое рассмотрение.