У ЄС заявили про значний прогрес у створенні спецтрибуналу для Росії

У Брюсселі 4 лютого відбулося 13-те засідання Основної групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. Є суттєвий прогрес у цьому процесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради Європи.