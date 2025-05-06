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Початок трибуналу над агресією РФ: вже цього тижня підпишуть ключові документи

Вівторок 06 травня 2025 13:59
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Початок трибуналу над агресією РФ: вже цього тижня підпишуть ключові документи Фото: Лідери ЄС та України підпишуть документи для створення трибуналу щодо агресії РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У п'ятницю, 9 травня у Львові міністри закордонних справ десятків країн, а також лідери України та Ради Європи підпишуть документи у створенні спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За інформацією видання, документи стосуються завершення підготовчої роботи над правовими основами для функціонування трибуналу, який буде здійснювати правосуддя, притягуючи до відповідальності осіб, винних у злочині агресії проти України.

Спільна заява міністрів закордонних справ країн-учасниць відзначає важливість міжнародної підтримки для створення трибуналу та закликає інші держави та міжнародні організації активно підтримати цю ініціативу.

Один із ключових аспектів документа - заклик до розширення міжнародної підтримки Спеціального трибуналу.

"Львівська заява" наголошує на необхідності залучення міжнародних партнерів для ефективної реалізації правосуддя і забезпечення покарання винних у агресії проти України.

Спецтрибунал для Росії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецтрибунал для російського диктатора Володимира Путіна та його соратників з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року. Однак цього не сталося.

Посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич назвав найперспективніший формат створення трибуналу.

Водночас генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив про значний прогрес у питанні створення спецтрибуналу для Росії.

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