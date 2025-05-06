Спецтрибунал для Росії: Сибіга обіцяє конкретні рішення "найближчим часом"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом очікуються конкретні рішення, які прискорять процес створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна" .

"Я вам підтверджую, що найближчим часом слід очікувати конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії", - сказав Сибіга на відкритті виставки новітніх зразків озброєння і військової техніки українського виробництва.

Міністр нагадав про створення Core Group, до якої входять представники 40 країн, що працюють над створенням спецтрибуналу. Лідером цього процесу є Рада Європи та її генеральний секретар.

"Ми йому дуже вдячні за прискорення цих процесів", - наголосив Сибіга.

Група Core Group

Core Group була організована у 2023 році для створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України. Це група старших юридичних експертів із близько 40 держав, які співпрацюють з українською владою, Європейською Комісією, Європейською службою зовнішніх справ і Радою Європи, щоб добитися справедливості для України перед обличчям агресії Росії.

Група завершила технічну роботу над трьома проєктами документів, необхідних для створення Спеціального трибуналу:

проєктом двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу;

проєктом статуту Спеціального трибуналу;

проєктом Розширеної часткової угоди про управління Спеціальним трибуналом.

Тепер ці три документи будуть передані на політичний розгляд.