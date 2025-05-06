Спецтрибунал для России: Сибига обещает конкретные решения "в ближайшее время"
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время ожидаются конкретные решения, которые ускорят процесс создания специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я вам подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать конкретных решений по ускорению процесса финализации создания специального трибунала по российскому преступлению агрессии", - сказал Сибига на открытии выставки новейших образцов вооружения и военной техники украинского производства.
Министр напомнил о создании Core Group, в которую входят представители 40 стран, работающих над созданием спецтрибунала. Лидером этого процесса является Совет Европы и его генеральный секретарь.
"Мы ему очень благодарны за ускорение этих процессов", - подчеркнул Сибига.
Группа Core Group
Core Group была организована в 2023 году для создания специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины. Это группа старших юридических экспертов из около 40 государств, которые сотрудничают с украинскими властями, Европейской Комиссией, Европейской службой внешних дел и Советом Европы, чтобы добиться справедливости для Украины перед лицом агрессии России.
Группа завершила техническую работу над тремя проектами документов, необходимых для создания Специального трибунала:
- проектом двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала;
- проектом устава Специального трибунала;
- проектом Расширенного частичного соглашения об управлении Специальным трибуналом.
Теперь эти три документа будут переданы на политическое рассмотрение.
Спецтрибунал для России
Напомним, ранее сообщалось, что спецтрибунал для российского диктатора Владимира Путина и его соратников с большой вероятностью будет создан до конца 2024 года. Однако этого не произошло.
Посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич назвал самый перспективный формат создания трибунала.
В то же время генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил о значительном прогрессе в вопросе создания спецтрибунала для России.
А сегодня стало известно, что 9 мая во Львове министры иностранных дел десятков стран, а также лидеры Украины и Совета Европы подпишут документы в создании специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
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