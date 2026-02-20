Спецслужби РФ готували ліквідацію відомих українських діячів: серед цілей був Юсов

Операція отримала назву "ЕНІГМА 2.0".

За даними правоохоронців, для виконання вказівок російських спецслужб вербували громадян Молдови, яких у подальшому направляли до України для виконання цільових ліквідацій.

Уже на території України вони збирали детальну інформацію про потенційні "об’єкти": місця проживання та роботи, маршрути пересування, місця перебування, а також опрацьовували можливі способи вчинення вбивства.

Після цього чекали вказівок від куратора, який підтримував зв'язок з російськими спецслужбістами.

Встановлено, що серед осіб, яких планували ліквідувати - відомий журналіст, внесений у Росії до списку "екстремістів" та оголошений у розшук, один із керівників державного стратегічного підприємства, чинні військовослужбовці Головного управління розвідки Міноборони України, у томі числі бійці Іноземного Легіону ГУР, ССО, а також громадський активіст, вихідця з РФ, який зайняв проукраїнську позицію.

Однією з цілей РФ був представник з питань стратегічної комунікації ГУР, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Фото: пресслужба СБУ та Нацполіції

Заплановані вбивства саме цих осіб, за задумом організаторів, мали спричинити суспільний резонанс, негативне інформаційне висвітлення безпекової ситуації та бути використаними для підривної діяльності проти України.

Учасники організованої групи чітко розподілили ролі, планували способи вбивств, готували знаряддя злочину та продумували шляхи відходу. За кожне вбивство російська сторона обіцяла виконавцям до 100 тисяч доларів - сума залежала від відомості та впливовості потенційної жертви.

Щоб перешкодити реалізації злочинних планів, правоохоронці одночасно провели понад 20 обшуків у кількох регіонах України за місцями проживання осіб, ймовірно причетних до підготовки замовних убивств.

Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, зброю, боєприпаси та вибухові речовини. Зафіксовано листування з російськими кураторами, яка підтверджує координацію злочинної діяльності.

В Україні затримано 7 осіб. Паралельно невідкладні слідчі дії проводилися на території Молдови, де затримано ще 3 осіб - зокрема організатора мережі та двох його спільників.

Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.