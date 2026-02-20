RU

Война в Украине

Спецслужбы РФ готовили ликвидацию известных украинских деятелей: среди целей был Юсов

Фото: Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Национальная полиция, СБУ и правоохранители Молдовы предупредили серию резонансных убийств публичных, военных и политических деятелей Украины. Их готовили российские спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, СБУ и Telegram генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Читайте также: Операция "Рубикон": как полиция провела крупнейшую облаву на наркомафию

Операция получила название "ЭНИГМА 2.0".

По данным правоохранителей, для выполнения указаний российских спецслужб вербовали граждан Молдовы, которых в дальнейшем направляли в Украину для выполнения целевых ликвидаций.

Уже на территории Украины они собирали подробную информацию о потенциальных "объектах": места проживания и работы, маршруты передвижения, места пребывания, а также прорабатывали возможные способы совершения убийства.

После этого ждали указаний от куратора, который поддерживал связь с российскими спецслужбистами.

Установлено, что среди лиц, которых планировали ликвидировать - известный журналист, внесенный в России в список "экстремистов" и объявленный в розыск, один из руководителей государственного стратегического предприятия, действующие военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, в томе числе бойцы Иностранного Легиона ГУР, ССО, а также общественный активист, выходца из РФ, который занял проукраинскую позицию.

Одной из целей РФ был представитель по вопросам стратегической коммуникации ГУР, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

 

Фото: пресс-служба СБУ и Нацполиции

Запланированные убийства именно этих лиц, по замыслу организаторов, должны были вызвать общественный резонанс, негативное информационное освещение ситуации с безопасностью и быть использованными для подрывной деятельности против Украины.

Участники организованной группы четко распределили роли, планировали способы убийств, готовили орудия преступления и продумывали пути отхода. За каждое убийство российская сторона обещала исполнителям до 100 тысяч долларов - сумма зависела от известности и влиятельности потенциальной жертвы.

Чтобы помешать реализации преступных планов, правоохранители одновременно провели более 20 обысков в нескольких регионах Украины по местам проживания лиц, вероятно причастных к подготовке заказных убийств.

Во время следственных действий изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Зафиксирована переписка с российскими кураторами, которая подтверждает координацию преступной деятельности.

В Украине задержаны 7 человек. Параллельно неотложные следственные действия проводились на территории Молдовы, где задержаны еще 3 человека - в частности организатор сети и два его сообщника.

Участникам преступной группы сообщено о подозрении. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

Задержание агентов РФ

Напомним, ранее мы сообщали, что Служба безопасности и Нацполиция разоблачили сеть агенток ФСБ, которые изготавливали самодельные бомбы для терактов в многолюдных местах Киева и Житомира.

Также Служба безопасности задержала вражеского агента, который готовил покушение на чиновника госучреждения, отвечающего за оборонную подготовку на Кировоградщине.

Ранее СБУ разоблачила трех российских агентов, которые готовили подрывы автомобилей и квартир украинских военных и их семей в Одессе.

