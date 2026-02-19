ua en ru
Операція "Рубікон": як поліція провела найбільшу облаву на наркомафію

Четвер 19 лютого 2026 10:01
Операція "Рубікон": як поліція провела найбільшу облаву на наркомафію Фото: Нацполіція провела масштабну спецоперацію з ліквідації наркобізнесу (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)
Автор: Тетяна Степанова

Національна поліція провела масштабну спецоперацію "Рубікон" у 21 регіоні України. Це найпотужніший удар по наркобізнесу за останні роки.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

За його словами, поліцейські провели понад 500 обшуків у 21 регіоні України. Було ліквідовано 34 нарколабораторії та 74 склади з наркотиками.

"Ми зруйнували повний цикл незаконного виробництва і збуту синтетичних наркотиків - від контрабандного постачання прекурсорів з країн ЄС до масштабної онлайн-дистрибуції через маркетплейси, анонімні платформи та месенджери", - повідомив Вигівський.

Як розповів глава Нацполіції, у межах міжнародної взаємодії разом із Європолом та Центральним бюро розслідувань поліції Польщі було проведено синхронний етап операції, що дозволило перекрити транскордонні канали наркотрафіку.

Загалом викрито 4 організованих груп та злочинну організацію, частина з яких діяла у транснаціональному форматі. 123 фігурантам уже повідомлено про підозру.

Орієнтовна щомісячна виробнича спроможність цієї інфраструктури становила понад 700 кг наркотичної продукції, а очікуваний прибуток - сотні мільйонів гривень.

Фото: Нацполіція провела масштабну спецоперацію з ліквідації наркобізнесу (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)

Загальний обсяг вилучених заборонених речовин, які не потрапили до незаконного обігу, перевищує 27 мільйонів доз, а їх вартість за цінами "чорного" ринку становить близько 400 мільйонів гривень.

"Це мільйони доз, які не потрапили на вулиці наших міст і не зруйнують українські родини. Дякую кожному оперативнику, слідчому, аналітику, бійцям спецпідрозділів та усім, хто місяцями документував діяльність цих угруповань. Це була складна та багаторівнева робота", - зазначив Вигівський.

Ліквідація наркобізнесу в України

Нагадаємо, у травні минулого року українські поліцейські викрили мережу наркобізнесу, яка діяла в 15 областях. Її прибуток становив близько 330 млн гривень.

У Черкаській області правоохоронці ліквідували злочинне угруповання, яке виробляло та збувало великі партії важких психотропних речовин.

У 2024 році у Кривому Розі затримали 24 учасників злочинних організацій, які на збуті метамфетаміну "заробляли" до 9 мільйонів гривень на місяць. Їм оголосили підозри й відправили під варту.

Також в Одеській області затримали чотирьох наркодилерів. Щомісячний дохід "бізнесу" становив більше 2 млн 250 тисяч гривень.

