Головна » Новини » Війна в Україні

Готували замахи на військових та їхні сім'ї: в Одесі знешкодили агентурну мережу РФ

Одеса, П'ятниця 30 січня 2026 11:53
Готували замахи на військових та їхні сім'ї: в Одесі знешкодили агентурну мережу РФ Фото: затримання російських агентів (t.me/SBUkr)
Автор: Валерій Ульяненко

Служба безпеки України викрила трьох російських агентів, які готували підриви автомобілів і квартир українських військових та їхніх сімей в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.

Згідно з матеріалами слідства, для терактів мали використовуватись саморобні бомби з дистанційним підривом. Таким чином росіяни планували не тільки ліквідувати військових, а й поширити панічні настрої серед цивільних.

Зазначається, що цілями агентів ФСБ були спецпризначенці СБУ та військові ЗСУ, які залучені до бойових дій на півдні країни.

"Спочатку фігуранти тривалий час відстежували місця проживання українських оборонців та паркування їхніх авто. Згодом вони отримали від ФСБ координати схрону, з якого забрали два саморобні вибухові пристрої", - йдеться у заяві СБУ.

Фото: затримання російських агентів (t.me/SBUkr)

Зловмисники збиралися закласти вибухівку біля входу у квартири двох військових Сил оборони. Далі вони мали забрати нову вибухівку для підриву авто інших військових.

Співробітники СБУ затримали фігурантів, коли вони прямували з вибухівкою до помешкань українських військових. Ними виявились троє місцевих жителів - 36-річний чоловік, дезертир та представник ГО з охорони громадського порядку.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Інші затримання СБУ

Нагадаємо, 29 січня СБУ затримала російського "крота", який готував атаку на підрозділи-оператори морських дронів Sea Baby та Magura.

Також СБУ та Нацполіція нещодавно затримали трьох агентів ФСБ, які займалися підпалами у кількох областях.

Крім того, у Києві затримали підлітків, які, намагаючись заробити легких грошей, підпалювали авто військових.

Служба безпеки України ФСБ Одеса
