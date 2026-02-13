ua en ru
СБУ зірвала теракти ФСБ у Києві та Житомирі: серед ворожих агентів - військова ЗСУ

Україна, П'ятниця 13 лютого 2026 11:45
UA EN RU
СБУ зірвала теракти ФСБ у Києві та Житомирі: серед ворожих агентів - військова ЗСУ Фото: минулого року трьох учасників цієї мережі ВСБ вже затримали (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Валерій Ульяненко

Служба безпеки та Нацполіція викрили мережу агенток ФСБ, які виготовляли саморобні бомби для терактів у багатолюдних місцях Києва та Житомира.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.

Читайте також: Лудоман готував ракетні удари по військових у Львові: деталі від СБУ

Згідно з матеріалами слідства, вибухи готувала 24-річна контрактниця ЗСУ та її 25-річна подруга. У грудні 2025 року правоохоронці затримали трьох учасників цієї ж мережі після вчинення ними теракту у Дарницькому районі Києва.

Російські спецслужби завербували зловмисниць в соцмережах, де ті шукали "легких заробітків". Після цього агентки отримали від росіян гроші на оренду квартири у Житомирі, в якій облаштували підпільну лабораторію з виготовлення вибухових пристроїв.

Фігурантки купували компоненти до вибухових пристроїв на ринку та у місцевих магазинах. Після завершення підготовки агентки ФСБ чекали на геолокації місць, куди вони мали закласти бомби.

Фото: затримані російські агентки (t.me/SBUkr)

Під час обшуків у зловмисниць виявили компоненти до бомби, а також смартфони із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ оголосили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Наразі затримані ворожі агентки перебувають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Затримання інших ворожих агентів

Нагадаємо, нещодавно в Кропивницькому затримали неповнолітню, яку підозрюють у коригуванні ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Вона збиралася встановити на території Кропивницької ТЕЦ замаскований під снігом GPS-трекер.

Крім того, раніше суд виніс вирок агенту РФ, який намагався навести дронову атаку на енергетичні об’єкти Рівненської АЕС. Чоловік встановлював GPS-трекери на високовольтних лініях електропередач і був засуджений до 15 років позбавлення волі.

Київ Служба безпеки України ФСБ Житомир Національна поліція Теракт
