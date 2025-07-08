Спецслужбам відомі імена українців, які передавали РФ інформацію для ударів по ТЦК, - ЦПД

"Справді, випадки, що деякі українці туди (росіянам - ред.) відправляли інформацію, є. Це правда. Але, по-перше, дані цих людей уже є в росіян. І, по-друге, ці українці вже відомі українським спецслужбам", - розповів Коваленко.

За його словами, по деяких з цих українців "вже проведена успішна робота".