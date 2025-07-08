Спецслужбам известны имена украинцев, которые передавали РФ информацию для ударов по ТЦК, - ЦПД

"Действительно, случаи, что некоторые украинцы туда (россиянам - ред.) отправляли информацию, есть. Это правда. Но, во-первых, данные этих людей уже есть у россиян. И, во-вторых, эти украинцы уже известны украинским спецслужбам", - рассказал Коваленко.

По его словам, по некоторым из этих украинцев "уже проведена успешная работа".