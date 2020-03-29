Спецрейсом из Москвы в Украину вернулись более 700 человек

Специальный рейс Москва-Киев, который прибыл утром 29 марта, доставил в Украину более700 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Отметим, поезд доставил людей, которые из-за карантина не могли самостоятельно добраться домой.

"Поезд прибыл до столичного вокзала около 8 утра сегодня. Для его оформления пограничники с сотрудниками Нацполиции перекрыли периметр территории с ограниченным режимом доступа. Всего этим рейсом в Украину вернулись более 700 наших граждан", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что поезд встретили люди в защитных костюмах и военные. У прибывших украинцев должны измерить температуру.

Спецрейс осуществлялся по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры.

Напомним, 29 марта специальный авиарейс также доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. По прилёту пассажирам измерили температуру.

Кроме этого, в Украину за сутки вернулись более 16 тысяч человек. Все граждане дали согласие на самоизоляцию.