ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украину за сутки вернулись более 16 тысяч человек

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 10:50
В Украину за сутки вернулись более 16 тысяч человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все граждане дали согласие на самоизоляцию

В Украину за минувшие сутки, 28 марта, из-за границы в связи с коронавирусом вернулись более 16 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

По данным пограничников, всем гражданам, которые возвращались в Украину, были проведены температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья. Все лица были осведомлены о коронавирусе и дали согласие на самоизоляцию.

"Среди украинцев, которые 28 марта вернулись из-за границы, более 5,7 тыс. человек прибыли без собственного транспорта. Почти 3,5 тысячи украинцев пограничники оформили в аэропорту "Борисполь". Эти граждане прибыли 21 специальным авиарейсом", - рассказали в ГПСУ.

Кроме того, вчера на выезд из Украины были оформлены 5,3 тысячи иностранных граждан.

"На сегодняшнее утро на границе нет ни очередей лиц, путешествующих собственным транспортом, ни тех, кто прибыл в пункты пропуска пешком", - добавили в службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киев сегодня прибыл специальный поезд из Москвы, который эвакуировал украинцев из России. Поезд встретили военные и люди в защитных костюмах. У украинцев, вернувшихся в Украину, измеряли температуру.

Трамп не будет вводить в Нью-Йорке жесткий карантин, несмотря на число зараженных COVID-19 Жертвами коронавируса в мире стали более 30 тысяч человек
Новости Украины карантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь