В Киев прибыл спецрейс с украинцам из Москвы

Фото с места событий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Поезд встретили люди в защитных костюмах и военные

В воскресенье, 29 марта, из Москвы в Киев прибыл спецрейс с украинцами, которые из-за карантина не могли самостоятельно добраться домой. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Поезд встретили люди в защитных костюмах и военные. У прибывших украинцев должны измерить температуру.

Спецрейс осуществлялся по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры.

Фото с места событий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Поезд отправился из Москвы в 19:35, и прибыл в Киев 29 марта в 07:32. Билеты на него можно было приобрести исключительно через онлайн-систему "Укрзализныци".

Отметим, пассажиров этого поезда пропустят в Украину, несмотря на полное закрытие границ с 00:00 28 марта.

Напомним, 29 марта специальный авиарейс также доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. По прилёту пассажирам измерили температуру.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 22:00 в субботу, 28 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 356. В частности, за последние сутки в Украине было подтверждено 46 новых случаев коронавируса.