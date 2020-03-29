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Из Нью-Йорка вылетел еще один рейс с украинцами

Новости » Общество     29.03.2020 - 01:41
Из Нью-Йорка вылетел еще один рейс с украинцами
Фото: самолет из США (twitter.com/YelchenkoUN)

На борту специального рейса Нью-Йорк - Киев 359 пассажиров

Из Соединенных Штатов Америки отправился еще один коммерческий авиарейс с гражданами Украины, которые не могли вернуться домой в связи с карантином. Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

По его словам, удалось отправить коммерческий спецсамолет МАУ из Нью-Йорка в Киев.

В Посольстве Украины в США уточнили, что это те украинцы, которые заранее приобрели на этот рейс билеты.

"На борту 359 пассажиров... Защитными масками все пассажиры обеспечены", - сообщили в посольстве.

Напомним, как сообщала газета The New York Times, при нынешнем темпе распространения коронавирус в американском Нью-Йорке, количество пострадавших будет больше, чем в китайском Ухане или итальянской Ломбардии. Сейчас скорость распространения коронавирус в Нью-Йорке составляет чуть больше 30% процентов ежедневно. Сейчас в городе с численностью населения в 20 млн человек коронавирусом заразились более 43 тыс. граждан.

Всего в США уже свыше 121 тысячи больных коронавирусом (по состоянию на 1:00 29 марта по Киевскому времени).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны закроют границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан в рамках карантина из-за коронавируса.

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