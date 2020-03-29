Спецрейсом з Москви в Україну повернулися понад 700 осіб

Спеціальний рейс Москва-Київ, який прибув вранці 29 березня, доставив в Україну понад 700 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держприкордонслужби.

Зазначимо, потяг доставив людей, які через карантин не могли самостійно дістатися додому.

"Поїзд прибув до столичного вокзалу близько 8 ранку сьогодні. Для його оформлення прикордонники зі співробітниками Нацполіції перекрили периметр території з обмеженим режимом доступу. Всього цим рейсом в Україну повернулися понад 700 наших громадян", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що поїзд зустріли люди в захисних костюмах і військові. У прибулих українців повинні виміряти температуру.

Спецрейс здійснювався за дорученням Міністерства закордонних справ і Міністерства інфраструктури.

Нагадаємо, 29 березня спеціальний авіарейс також доставив 359 українців із Нью-Йорка до Києва. По прильоту у пасажирів виміряли температуру.

Крім цього, в Україну за добу повернулися понад 16 тисяч осіб. Всі громадяни дали згоду на самоізоляцію.