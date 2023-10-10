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Спецпрокурор допитав Байдена у справі про "секретні документи"

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президента США Джо Байдена допитали у справі про "секретні документи" - це може означати, що розслідування скоро завершать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Особа, знайома з розслідуванням, розповіла виданню, що допит вів особисто спеціальний прокурор Роберт Гур, який і курує цю справу.

Cпеціальний помічник президента та старший радник офісу адвокатів Білого дому Ян Семс заявив, що розмова була добровільною та відбувалась протягом двох днів.

Видання зазначає, що 

Пізніше в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів, датованих періодом між 2013 та 2016 роками. Зокрема, там міститься інформація про Україну, Іран та Велику Британію.

Потім секретні документи кілька разів знаходили і в будинку президента США Джо Байдена, який перебуває у Вілмінгтоні. На середину січня цього року було знайдено понад 20 документів з позначкою "секретно".

Своєю чергою Байден заявив, що був здивований такою знахідкою, а також зазначив, що зміст документів йому невідомий.

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