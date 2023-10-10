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Спецпрокурор допросил Байдена по делу о "секретных документах"

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президента США Джо Байдена допросили по делу о "секретных документах" - это может означать, что расследование скоро будет завершено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Лицо, знакомое с расследованием, рассказало изданию, что допрос вел лично специальный прокурор Роберт Гур, курирующий это дело.

Специальный помощник президента и старший советник офиса адвокатов Белого дома Ян Сэмс заявил, что разговор был добровольным и проходил в течение двух дней.

Издание отмечает, что

Позже в офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании было обнаружено 10 секретных документов, датированных периодом между 2013 и 2016 годами. В частности, там содержится информация об Украине, Иране и Великобритании.

Затем секретные документы несколько раз находили и в доме президента США Джо Байдена, находящемся в Уилмингтоне. К середине января этого годабыло найдено более 20 документов с отметкой "секретно".

В свою очередь Байден заявил, что был удивлен такой находкой, а также отметил, что содержание документов ему неизвестно.

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Джозеф БайденСоединенные Штаты Америки