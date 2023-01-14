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У Байдена знайшли вже 20 секретних документів. ЗМІ повідомляють про "серйозну шкоду"

Новость на русском →
США, Субота 14 січня 2023 10:19
У Байдена знайшли вже 20 секретних документів. ЗМІ повідомляють про "серйозну шкоду" Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Близько 20 секретних матеріалів було виявлено у Пенсільванському центрі та резиденції президента США Джо Байдена. Витік такої інформації може завдати "виключно серйозну шкоду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

За словами співробітника федеральних правоохоронних органів, знайомого з ходом розслідування, як пише телеканал, близько 10 документів, зазначених як секретні і виявлені в Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії, включали абсолютно секретні матеріали.

"Цілком секретно - це вищий із трьох основних рівнів класифікації: конфіденційний, секретний і абсолютно секретний. Витік надсекретної інформації може завдати "виключно серйозної шкоди", - йдеться у статті.

При цьому в резиденції Байдена у Вілмінгтоні було виявлено менш як 10 документів із позначкою "таємно", і жоден з них не був позначений як "цілком секретний".

Загалом, за словами джерела, загальна кількість відомих документів, помічених як секретні та знайдених у Байдена, становить приблизно 20.

Що відомо про скандал із документами, знайденими у Байдена

В офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів. За даними CNN, там, зокрема, міститься інформація про Україну, Іран і Велику Британію, а документи були датовані періодом між 2013 і 2016 роками.

Пізніше секретні документи знайшли і в будинку президента США Джо Байдена, який знаходиться в Вілмінгтоні.

Сам Байден заявив, що був здивований такою знахідкою, а також зазначив, що їхній зміст йому невідомий.

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